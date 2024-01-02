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Самсонов отправлен в АХЛ после прохождения процедуры драфта отказов

Самсонов отправлен в АХЛ после прохождения процедуры драфта отказов
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отправлен в фарм-клуб «кленовых листьев» «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ, сообщает журналист Стивен Вайно в социальных сетях.

Напомним, вчера, 1 января, российский голкипер прошёл процедуру драфта отказов.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

В последних трёх матчах за «Мэйпл Лифс» российский голкипер не пропускал менее пяти шайб, за что удостоился критики не только со стороны болельщиков и СМИ, но и главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бантинг (Ахо, Свечников) – 02:24 (pp)     0:2 Джарвис (Свечников, Ахо) – 33:52 (pp)     1:2 Лильегрен (Доми, Джиордано) – 44:16     1:3 Ахо – 59:05     2:3 Робертсон (Доми, Лильегрен) – 59:50    
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