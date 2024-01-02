Самсонов отправлен в АХЛ после прохождения процедуры драфта отказов

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отправлен в фарм-клуб «кленовых листьев» «Торонто Марлис», выступающий в АХЛ, сообщает журналист Стивен Вайно в социальных сетях.
Напомним, вчера, 1 января, российский голкипер прошёл процедуру драфта отказов.
В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.
В последних трёх матчах за «Мэйпл Лифс» российский голкипер не пропускал менее пяти шайб, за что удостоился критики не только со стороны болельщиков и СМИ, но и главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.
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