«Сиэтл» не оставил шансов «Вегасу» в матче «Зимней классики»

В Сиэтле на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Шайбами в составе победителей отметились Ээли Толванен, Уильям Борген и Янни Гурд.

Это была вторая игра между двумя самыми молодыми франшизами НХЛ в нынешнем сезоне. В первой из них победу праздновали «рыцари» (4:1).

«Кракен» одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Найтс» уступили пятый раз в последних шести матчах, остались с 49 очками и идут третьими на Западе.

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