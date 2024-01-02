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«Сиэтл» не оставил шансов «Вегасу» в матче «Зимней классики»

«Сиэтл» не оставил шансов «Вегасу» в матче «Зимней классики»
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В Сиэтле на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Шайбами в составе победителей отметились Ээли Толванен, Уильям Борген и Янни Гурд.

Это была вторая игра между двумя самыми молодыми франшизами НХЛ в нынешнем сезоне. В первой из них победу праздновали «рыцари» (4:1).

«Кракен» одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Найтс» уступили пятый раз в последних шести матчах, остались с 49 очками и идут третьими на Западе.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Толванен (Данн, Ларссон) – 04:50     2:0 Борген (Картье, Толванен) – 22:19     3:0 Гурд – 42:10    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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