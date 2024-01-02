Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» повторил достижение «Анахайма» 10-летней давности и «Калгари» 13-летней давности

«Сиэтл» повторил достижение «Анахайма» 10-летней давности и «Калгари» 13-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

В Сиэтле на открытом 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сиэтл» стал всего третьей командой в истории североамериканской лиги, кому удалось одержать сухую победу в первом матче клуба на открытом воздухе. В 2011 году «Калгари Флэймз» в Классике Наследия со счётом 4:0 переиграл «Монреаль Канадиенс» в первом матче «огоньков» на открытом воздухе. Спустя три года в Стадионной серии «Анахайм Дакс» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Теперь подобной победой в Зимней классике отметился «Сиэтл».

Шайбами в составе победителей отметились Ээли Толванен, Уильям Борген и Янни Гурд.

Материалы по теме
Даккорд — пятый голкипер в истории НХЛ с шат-аутом в игре на открытом воздухе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android