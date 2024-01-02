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Инсайдер TSN: Самсонов не будет играть в АХЛ, сосредоточившись на тренировках

Инсайдер TSN: Самсонов не будет играть в АХЛ, сосредоточившись на тренировках
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Хоккейный инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов в ближайших играх не будет выступать в АХЛ за «Торонто Марлис».

Сообщается, что российский хоккеист сосредоточится на работе с тренерами вратарей и вспомогательным персоналом. «Мэйпл Лифс» проведут переоценку, когда команда вернётся из трёхматчевой поездки в Калифорнию на игры с «Лос-Анджелес Кингз» (3 января), «Анахайм Дакс» (4 января), «Сан-Хосе Шаркс» (7 января).

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

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