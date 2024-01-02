Обладатель Кубка Стэнли пожелал Сергею Брылину возглавить команду НХЛ

Серебряный призёр Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли 1995 года Валерий Зелепукин оценил тренерскую работу в «Нью-Джерси Дэвилз» трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Брылина.

«Очень рад за Сергея, который делает прекрасную карьеру. В плане игры и жизни он талантливый парень, всегда отличался трудолюбием, которое у него зашкаливало. Это такой микст. Я, во всяком случае, желаю ему, чтобы он стал главным тренером команды НХЛ», — приводит слова Зелепукина ТАСС.

Брылин с 1994 года и на протяжении 13 сезонов играл в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», став трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000 и 2003). С 2022 года работает помощником главного тренера в «Нью-Джерси».