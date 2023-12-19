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Тренер «Нью-Джерси» Брылин: в НХЛ не прощают никаких ошибок

Тренер «Нью-Джерси» Брылин: в НХЛ не прощают никаких ошибок
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал, как поменялись его тренерские взгляды, когда он начал работать в НХЛ после окончания игровой карьеры.

«Много что поменялось в тренерских взглядах. НХЛ — это другой уровень. Здесь важна каждая деталь, каждое твоё слово, сказанное на собрании или на тренировке, играет роль. Цена ошибки на этом уровне очень высока. Здесь не прощают никаких ошибок. Нужно более внимательно подходить к своей работе, быть более подготовленным и уметь объяснять», — сказал Брылин в интервью Sport24.

«Нью-Джерси Дэвилз» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 33 результативных очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Линди Раффа сыграют дома с «Филадельфией Флайерз» 20 декабря, начало матча в 3:00 мск.

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