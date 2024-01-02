Конор Гики — о поражении от Чехии: это трудно выразить словами, у нас было всё для победы

Нападающий молодёжной сборной Канады Конор Гики прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале чемпионата мира от команды Чехии (2:3).

Напомним, сенсационную победу чехам принёс гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Чешский нападающий отдавал передачу на дальнюю штангу, однако шайба рикошетом от защитника канадской сборной залетела в ближний угол ворот.

«Я думаю, это трудно выразить словами. Мы отчаянно сражались. Я думаю, что мы хорошо выглядели первые 40 минут, хотя первый период мы проиграли. Но мы выдержали этот удар.

Что было в раздевалке? Я думаю, все очень устали. Все держались вместе, никто не обвинял никого. Это то, что необходимо, если ты хочешь иметь хорошую команду. Я считаю, у нас было всё для победы, просто иногда отскоки летят не в твою пользу», — сказал Гики в интервью TSN.