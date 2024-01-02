Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Конор Гики — о поражении от Чехии: это трудно выразить словами, у нас было всё для победы

Конор Гики — о поражении от Чехии: это трудно выразить словами, у нас было всё для победы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий молодёжной сборной Канады Конор Гики прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале чемпионата мира от команды Чехии (2:3).

Напомним, сенсационную победу чехам принёс гол Якуба Штанцля за 11 секунд до конца третьего периода при равном счёте 2:2. Чешский нападающий отдавал передачу на дальнюю штангу, однако шайба рикошетом от защитника канадской сборной залетела в ближний угол ворот.

«Я думаю, это трудно выразить словами. Мы отчаянно сражались. Я думаю, что мы хорошо выглядели первые 40 минут, хотя первый период мы проиграли. Но мы выдержали этот удар.

Что было в раздевалке? Я думаю, все очень устали. Все держались вместе, никто не обвинял никого. Это то, что необходимо, если ты хочешь иметь хорошую команду. Я считаю, у нас было всё для победы, просто иногда отскоки летят не в твою пользу», — сказал Гики в интервью TSN.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    
Материалы по теме
Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android