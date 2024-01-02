НХЛ определила тройку лучших хоккеистов декабря

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего месяца.

Первой звездой декабря стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету канадского форварда 15 матчей, в которых он набрал 29 очков — забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач.

Второй звездой месяца признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. На счету американского снайпера 12 матчей за прошедший месяц, в которых Остон набрал 21 очко — забросил 15 шайб и отдал шесть результативных передач.

Третьей звездой декабря признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который в девяти матчах одержал семь побед.

Ранее в НХЛ определили тройку лучших хоккеистов прошедшей недели, в которую вошёл российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.