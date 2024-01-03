Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это отстой». Бедард отреагировал на поражение сборной Канады в 1/4 финала МЧМ-2024

«Это отстой». Бедард отреагировал на поражение сборной Канады в 1/4 финала МЧМ-2024
Комментарии

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил своё разочарование поражением молодёжной сборной Канады на МЧМ-2024. Канадская сборная сенсационно уступила чехам в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, пропустив победный гол за 11 секунд до конца матча.

«Я знаю многих ребят из этой команды, и, будучи канадцами, мы очень гордимся выступлением за национальную сборную. Мне просто жаль этих парней и то, как усердно они играли. Конечно, это отстой», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.

Бедард дважды становился чемпионом МЧМ в составе канадской сборной. Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме.

Материалы по теме
Драма и трагедия Канады в плей-офф МЧМ! Рикошет прибил чемпиона за 11 секунд до сирены
Видео
Драма и трагедия Канады в плей-офф МЧМ! Рикошет прибил чемпиона за 11 секунд до сирены
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android