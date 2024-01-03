«Это отстой». Бедард отреагировал на поражение сборной Канады в 1/4 финала МЧМ-2024

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард выразил своё разочарование поражением молодёжной сборной Канады на МЧМ-2024. Канадская сборная сенсационно уступила чехам в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира, пропустив победный гол за 11 секунд до конца матча.

«Я знаю многих ребят из этой команды, и, будучи канадцами, мы очень гордимся выступлением за национальную сборную. Мне просто жаль этих парней и то, как усердно они играли. Конечно, это отстой», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.

Бедард дважды становился чемпионом МЧМ в составе канадской сборной. Канада впервые с 2019 года не вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Тогда на стадии четвертьфинала канадская сборная уступила финнам со счётом 1:2 в овертайме.