Драма и трагедия Канады в плей-офф МЧМ! Рикошет прибил чемпиона за 11 секунд до сирены

В 2023 году матчем между сборными Канады и Чехии завершился молодёжный чемпионат мира в Галифаксе. Тогда только овертайм смог выявить победителя в финале мирового первенства. Точный бросок Дилана Гюнтера на седьмой минуте дополнительного отрезка принёс канадской команде второе подряд чемпионство, а чехи впервые в своей истории вернулись домой с серебряными наградами. В XXI веке сборная Чехии дважды становилась чемпионом мира среди молодёжи (2001, 2002), однажды выигрывала бронзовые медали (2005), а в прошлом году стала обладателем серебряного комплекта.

Чтобы повторить прошлогодний медальный поход, на сей раз чехам уже на стадии четвертьфинала нужно было совершать сенсацию и выбивать из борьбы своего прошлогоднего обидчика – сборную Канады. На предварительном этапе МЧМ-2024 представители страны кленового листа потерпели единственное поражение – от сборной Швеции (0:2) – которое и оставило команду Алана Летанга на втором месте в группе A. Чехи же вышли в плей-офф с третьей позиции в группе B, что и свело прошлогодних финалистов МЧМ в четвертьфинальном раунде.

Последний раз сборная Канады терпела неудачу в матче плей-офф МЧМ три года назад, когда в решающем матче со счётом 0:2 проиграла сборной США. С тех пор канадцы выиграли два мировых первенства кряду, выдав в том числе шестиматчевую победную серию в плей-офф. В четвертьфинале же канадцы не проигрывали с 2019 года, когда уступили сборной Финляндии (1:2 ОТ). С тех пор «кленовые» трижды выиграли МЧМ (2020, 2022, 2023) и ещё однажды проиграли в финале (2021).

Одной из ключевых историй для любого соперника сборных Канады по всем возрастам является ответ на вопрос, сколько продлится обязательный стартовый штурм «кленовых» и удастся ли его пережить. Сегодняшний матч не стал исключением из этого правила. По известной канадской традиции «кленовые» выскочили предельно заряженными на стартовые минуты и сразу же могли открывать счёт. По итогам первой пятиминутки канадцы создали минимум четыре опасных момента, не забили, после чего игровая ситуация радикально изменилась.

Бешеного канадского запала хватило всего на пять минут, а затем устоявшие и пережившие стартовый шторм чехи отвели игру от своих ворот и стали атаковать сами. И если Эдуард Шале из убойной позиции запустил шайбу выше перекладины, то чуть позже Якуб Штанцль к своей возможности отнёсся намного рачительнее. Чехи выиграли борьбу и организовали контратаку: Доминик Рымон сделал пас вперёд, Штанцль ускорился по левому флангу и бросил с кистей в ближний угол — Матис Руссо не успел среагировать, запустив шайбу в ворота.

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Но уже спустя несколько минут Руссо в полной мере смог реабилитироваться за не лучшее начало. Всё тот же Рымон получил пас на ход, проскочил между двоих защитников и выкатился на ворота, но один из защитников сборной Канады помешал сопернику бросить ценой нарушения правил. Шведский арбитр Тобиас Бьёрк назначил штрафной бросок, с которым Руссо справился, сумев переиграть Рымона в ближнем бою.

Однако на перерыв чехи всё-таки отправились с комфортным преимуществом в две шайбы. За две минуты до конца периода Иржи Кулих поборолся у борта и сделал пас назад Томашу Цыбульке, который приложился от синей линии. Шайба влетела между щитков Руссо. Если в ближнем бою канадский голкипер на протяжении всего турнира демонстрирует образец надёжности, то с прямыми бросками со средних и дальних дистанций у Матиса возникают огромные сложности, что и доказал первый период с Чехией, где обе влетевшие шайбы можно смело относить на совесть канадского вратаря.

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Подтверждением этих слов стала первая же атака из второго периода, когда чехи могли увеличивать преимущество до трёх шайб, но Руссо очень прилично подтащил свою команду, совершив отличный сейв на перемещении, потащив бросок с пятака. Вдохновлённые спасением своего вратаря канадцы оживились и сократили отставание в счёте – Мэтью Вуд получил передачу вразрез по центру, на скорости ворвался в чужую зону и броском с кистей вогнал шайбу в дальний угол.

Чуть позже главный фаворит драфта НХЛ – 2024 Маклин Селебрини организовал для Вуда потрясающий момент, но Мэтью не смог оформить дубль, проиграв голкиперу Михаэлю Грабалу дуэль в ближнем бою. Вуд вообще был одним из самых активных персонажей в канадской команде. Ровно в середине отрезка Мэтью ещё раз потревожил Грабала, заставив чешского голкипера работать ловушкой, вытягивая шайбу из верхнего угла.

В эти мгновения игра проходила под полным канадским контролем. Мог сравнивать счёт Истон Коуэн, но его броску не хватило точности. Следом Карсон Рекопф ушёл за ворота и прострелил на пятак, откуда Конор Гики из убойной позиции не попал по воротам. Чешская сборная с огромным трудом удерживала минимальное преимущество, а канадцы никак не ослабляли свой натиск, проводя самый активный отрезок в матче.

И в концовке периода «кленовые» добились своего, забив в массированной и многоступенчатой атаке. Канадцы заперли соперника в зоне и дважды могли забивать с пятака – чехи на время отбились – но защитник Джейк Фурлонг получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и послал шайбу точно в верхний угол ворот, восстановив равновесие в счёте – 2:2.

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После перерыва канадцы продолжили штурм, заставляя трудиться Грабала в поте лица. Чехам всё сложнее и сложнее было переходить в свои фирменные резкие контратаки, которыми они так удачно салили в стартовой двадцатиминутке. Броски на чешские ворота рушились со всех возможных позиций, и третий гол канадцев по такой игре смотрелся не более чем делом времени.

Прекрасно это осознавая, начиная с середины периода, чехи всё-таки стали навязывать сопернику контригру и даже имели возможность забить: Цибулька от борта набросил на пятак, а Адам Жидлицки сражался перед воротами, но не попал в створ. По мере продвижения матча к концу основного времени неумолимо росла и важность следующей заброшенной шайбы. По такой игре теперь уже и чехи начали поливать со всех дистанций, понимая, что канадский голкипер не выглядит оплотом надёжности.

За две с половиной минуты до сирены канадцы могли вырывать путёвку в полуфинал, но Гики далеко не первый раз в этом матче не смог забить с пятака. И за 11 секунд до конца основного времени наступила шок-развязка. Штанцль сместился на левый фланг и бросил с кистей — шайба попала в конёк и влетела в сетку ворот канадцев. Удивительный рикошет определил исход драматичного четвертьфинала.

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Впервые с 2019 года сборной Канады не будет в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Действующий чемпион мира сошёл с дистанции на стадии четвертьфинала, позволив Чехии взять реванш за поражение в прошлогоднем финале. Теперь команда Патрика Аугусты с огромной вероятностью сразится со Швецией, как и год назад, когда в овертайме забил Иржи Кулих.