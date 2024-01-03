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Александр Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит перерыв после первого периода. Счёт в матче 4:1 в пользу «столичных». Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 11-е место на Востоке, набрав 40 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сандин, Бир) – 00:55     0:2 Маленстин (Дауд) – 11:16     0:3 Фехервари (Строум, Лапьер) – 13:02     0:4 Овечкин – 19:18 (pp)     1:4 Ракелль (Карлссон, Жозеф) – 19:56     2:4 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 29:11 (pp)    
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