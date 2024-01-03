Александр Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит перерыв после первого периода. Счёт в матче 4:1 в пользу «столичных». Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, записав в свой актив 42 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 11-е место на Востоке, набрав 40 очков.
- 3 января 2024
-
04:35
-
04:24
-
00:15
-
00:14
-
00:00
- 2 января 2024
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:00
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:41
-
20:40
-
20:27
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
15:55
-
15:41
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:51