Овечкин сократил отставание от Гретцки до 64 шайб

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит перерыв после первого периода. Счёт в матче 4:1 в пользу «столичных». Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, этот гол стал 830-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.