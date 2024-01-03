Овечкин сократил отставание от Гретцки до 64 шайб
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит перерыв после первого периода. Счёт в матче 4:1 в пользу «столичных». Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Таким образом, этот гол стал 830-м для Овечкина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Сандин, Бир) – 00:55 0:2 Маленстин (Дауд) – 11:16 0:3 Фехервари (Строум, Лапьер) – 13:02 0:4 Овечкин – 19:18 (pp) 1:4 Ракелль (Карлссон, Жозеф) – 19:56 2:4 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 29:11 (pp)
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.
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