Голкипер «Питтсбурга» Неделькович стал 172-м вратарём, которому забил Овечкин в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В матче с «Питтсбургом» капитан столичной команды российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал 830-м для россиянина за карьеру в НХЛ. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. Овечкин отличился на последней минуте первого периода, пробив Алекса Недельковича.

Неделькович стал 172-м голкипером, которому Овечкин забил в НХЛ, сообщает на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) пресс-служба столичной команды. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, огорчивший 178 вратарей. Патрик Марло забивал 177 стражам ворот.

Примечательно, что Овечкин во втором матче подряд пополнил список голкиперов, которые пропускали от него в НХЛ. В предыдущей игре в этот список вошёл российский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров.