«Надеюсь, я оставил историю». Уникальный рекордсмен НХЛ завершил 24-летнюю карьеру

Патрик Марло сыграл больше всех матчей в лучшей лиге мира, выиграл две Олимпиады, но так и не дотронулся до Кубка Стэнли.

Вчерашний вечер наверняка войдёт в историю «Сан-Хосе» как один из самых грустных. Легенда «Шаркс» и всей лиги – Патрик Марло – объявил о завершении карьеры игрока. Хоккейная жизнь канадца растянулась почти на четверть века. За это время нападающий соперничал и сотрудничал с представителями разных поколений спортсменов – от Уэйна Гретцки до Конора Макдэвида. Теперь он покидает игру и забирает с собой не эпоху, а по кусочку от нескольких.

Патрик Марло и Уэйн Гретцки Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

«Я так любил эту игру, что никогда не хотел вешать свои коньки на гвоздь»

По случаю ухода из спорта Марло созвал пресс-конференцию – и вряд ли настоящие болельщики «Сан-Хосе» смогли посмотреть её не всплакнув. Сам Патрик тоже не выдержал: под конец пятиминутного монолога он интенсивно заморгал, смахнул несколько слезинок и растерянно схватился за носовой платок. Прощание с тем, чем ты занимался 23 года, не бывает простым.

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«Если бы вы сказали парню на замёрзшем пруду, что он побьёт рекорд по количеству игр, установленный не кем иным, как Горди Хоу, он бы подумал, что вы сошли с ума, – признался Патрик, расставаясь. – Я никогда не стремился к этому. Просто я так любил эту игру, что никогда не хотел вешать свои коньки на гвоздь. Мне невероятно повезло, что у меня была такая карьера, но я добился этого не сам.

Спасибо людям из Сан-Хосе и франшизы «Шаркс». Я приехал в Сан-Хосе 17-летним парнем. У меня были большие мечты, и вы верили в меня с первого дня. Спасибо, что позволили мне надевать этот свитер год за годом, десятилетие за десятилетием. Я надеюсь, что оставил историю, которой вы и город можете гордиться».

Патрик Марло Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Марло сложно назвать великим хоккеистом – он только в двух сезонах набирал больше 80 очков, никогда не забивал больше 44 голов, не получал индивидуальных призов и не завоевал главный клубный трофей – Кубок Стэнли. Но точно также Марло сложно не назвать уникальным игроком: среди его коллег были люди, отдавшие хоккею больше лет, но тех, кто чаще выходил на лёд, не осталось.

Лидеры НХЛ по количеству матчей

Игрок Кол-во сезонов Кол-во матчей Патрик Марло 23 1779 Горди Хоу 26 1767 Марк Мессье 25 1756 Яромир Ягр 24 1733 Рон Фрэнсис 23 1731 Джо Торнтон 24 1714 Здено Хара 24 1680 Марк Рекки 22 1652 Крис Челиос 26 1651 Дэйв Андрейчук 23 1639 Уэйн Гретцки 20 1487 Алексей Ковалёв 19 1316

Вундеркинд из канадской деревни

Стабильная работа в сильнейшей лиге мира – такая перспектива едва ли была очевидной для Патрика в детстве. Он рос на семейной ферме в далёком от цивилизации местечке Анероид, которое не называют даже населённым пунктом – а только специальной зоной обслуживания. Площадь посёлка лишь слегка превышает 1 км², а из его жителей наберётся максимум две команды – население Анероида составляет 50 человек.

Хоккею Марло обучался в соседнем Саскачеване, где, по словам собственных родителей, считался вундеркиндом. Версию подтверждает факт: Патрик впервые выступил на Канадских играх, будучи 14-летним подростком, хотя негласный возрастной ценз для этих соревнований был выше на 2-3 года.

Достигнув 16-летия, Марло стал защищать цвета «Сиэтл Тандербердс» в Западной хоккейной лиге (WHL). Несмотря на молодость, Патрик сразу попал в орбиту внимания скаутов НХЛ. Представитель «Тампы» открыто поражался талантам форварда: «Такое нечасто увидишь даже у 20-летних – отказ от верного броска с близкого расстояния в пользу паса вслепую. Чёрт, да это и не каждый игрок НХЛ сделает».

Выбив во втором сезоне в WHL 125 очков за 72 матча, Марло оформил для себя статус исключительной фигуры, в котором вышел на драфт НХЛ. Выбиравший первым «Бостон» сделал ставку на Джо Торнтона – впоследствии он станет лучшим хоккейным другом Марло и такой же монументальной частью «Сан-Хосе». Патрик ушёл с лотереи вторым – сразу в состав «Шаркс».

Кажется, самой гордой компанией в тот момент были эти полсотни человек из Анероида: увидев, как парень из их деревни надевает форму клуба НХЛ, они установили на въезд в поселение табличку «Родина Патрика Марло».

Патрик Марло и Сидни Кросби на Олимпиаде в Сочи Фото: Martin Rose/Getty Images

«Тренер пнул Патрика в бок»

Пять матчей понадобилось Марло, чтобы открыть счёт своим очкам за «акул»: с его передачи забил Виктор Козлов. Вторым ассистентом оказался Андрей Назаров.

«С Марло мы пришли в один год и сразу подружились, – вспоминал в интервью «Спорт-экспрессу» Андрей Зюзин, ещё один россиянин, игравший с Патриком в начале его карьеры. – Конкуренция нам не мешала. Мы много общались и помогали друг другу. Мы были молодыми ребятами, которые не могли даже поверить, что попали в НХЛ. Помню, как бегали по местным торговым центрам и хотели познакомиться с девушками.

Патрик всегда выделялся своим спокойствием. Возможно, это не всем было по душе. Никогда не забуду ситуацию, когда главный тренер «Сан-Хосе» Дэррил Саттер хотел выжать из него эмоции и чуть не нанёс молодому Марло травму. После того как перед матчем закончилось исполнение гимна, Саттеру не понравилось, что его игрок молча сидит на лавке, а не помогает заводить партнёров по команде. Тренер, может, и не со зла, пнул Патрика в бок так сильно, что того скрутило от боли».



В первом сезоне Марло сыграл 81 матч и набрал 45 очков. Плюс-минус на эти цифры нападающий наигрывал следующие пять лет, выделяясь среди партнёров, но не доминируя. По-настоящему звёздный уровень Патрик показал в сезоне-2003/2004: после средней регулярки он сделал два хет-трика в плей-офф и довёл команду до финала конференции.



Локаут Марло потратил на отдых, во время которого пристрастился к йоге. В дальнейшем он регулярно занимался этим искусством – чем, возможно, и обеспечил себе хоккейное долголетие. К собственному организму игрок прислушивался внимательно и за телом следил фанатично, говорил Зюзин.

Патрик Марло Фото: Michael Macor/Getty Images

«Ты позволил мне осуществить мои мечты»

Но если продлить карьеру Марло помогла философия, то яркости ей добавили люди. Вряд ли Патрик стал бы таким успешным без Торнтона. По ходу сезона-2005/2006 «Шаркс» выменяли Джо у «Бостона» – и вытянули счастливый билет.



Сначала два номинальных центрфорварда стали друзьями – и только потом партнёрами по звену. В 2009 году «акулы» заполучили ещё и Дэни Хитли. Вместе канадцы наводили страх и ужас на соперников, попутно восхищая самых взыскательных экспертов. Сложившийся триумвират удостоился похвалы даже от Дона Черри, хотя работой обозревателя считалась жёсткая критика. Черри требовал от генменеджера сборной Канады Стива Айзермана взять трёх «акул» в сборную Канады в полном составе и неизменном виде. Но даже в «Сан-Хосе» сочетание просуществовало только два года – Хитли перебрался в «Миннесоту».

Впрочем, для Марло место в сборной стабильно находилось и до того, как его связали с Торнтоном и Хитли. В 2003-м он выиграл золото чемпионата мира, в 2005-м – серебро, а в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 стал олимпийским чемпионом. В «кленовых» дрим-тим Патрик выполнял роли, скорее, второстепенные: добавить скорости, агрессии, побиться и побороться, а забросить – это уж как получится. В 45 матчах за сборную у Марло только семь голов.

При этом в решающие моменты самых ответственных матчей Патрик далеко не всегда принимал идеальные решения. Например, в плей-офф-2008 Марло, оказавшись перед замахнувшимся Майком Модано, комично отскочил от шайбы, вместо того чтобы заблокировать ей путь. Три года спустя в пятом матче серии с «Детройтом» при счёте 3:3 Марло позволил обокрасть себя Павлу Дацюку, который затем вывел на голевой бросок Никласа Лидстрёма. В 2012-м Патрик вообще закончил плей-офф без набранных очков.

Клуб старался стимулировать Марло разными средствами: лишал капитанской нашивки и обсуждал с соперниками возможность обмена. Однако глобально ни эти, ни другие способы не помогли. Патрик оставался символом клуба, при этом постепенно теряя своё значение в игре. На первый план выходили более молодые и дерзкие. В свой единственный финал Марло пробился 36-летним ветераном. В 24 матчах плей-офф-2016 он набрал 13 очков, но вперёд и вверх «акул» тащили Джо Павелски и Логан Кутюр.

История Марло не вышла такой красивой, какой могла бы, не только потому что до Кубка Стэнли он так и не добрался. Кроме того, Патрику не удалось провести всю карьеру в одном клубе. «Сан-Хосе» всё же обменял Марло в «Торонто». Там он отработал два года, потом вернулся, а потом снова ушёл – под плей-офф в «Питтсбург».

Последний сезон Марло провёл всё же в родном «Сан-Хосе»: забил 4 гола и сыграл 56 матчей, последний из которых – 13 мая 2021 года. С тех пор Марло не выходил на лёд, но и о завершении карьеры официально не объявлял. Вчера этот день настал.

Место Марло в раздевалке «Сан-Хосе» Фото: Dai Sugano/Getty Images

Несмотря на всё то, что не получилось, Патрик сказал, что доволен: «Спасибо, хоккей. За уроки, за смех, слёзы. Ты позволил мне осуществить мои мечты».