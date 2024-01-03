Овечкин сократил отставание от Ягра и Эспозито по победным голам в гостевых матчах в НХЛ

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард 56-й раз за карьеру в НХЛ забил победный гол для «Вашингтона» в гостевом матче. По этому показателю российский нападающий продолжает располагаться на третьем месте в истории североамериканской лиге.

Рекорд НХЛ по победным голам на выезде принадлежит чешскому форварду Яромиру Ягру (63), на второе месте располагается Фил Эспозито (60). Овечкин сегодня сократил отставание от Ягра и Эспозито в этой номинации.