Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в ворота «Питтсбурга» в гостевых матчах

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний форвард сегодня повторил рекорд НХЛ по голам в ворота «Питтсбурга» в гостевых матчах, в 24-й раз за карьеру сумев отличиться на территории принципиального соперника. Ранее это достижение единолично удерживал Дэррил Ситтлер (24). Примечательно, что Ситтлер провёл в Питтсбурге на один матч больше Овечкина — 38 против 37.

В топ-5 по гостевым голам в Питтсбурге также входят Майк Гартнер (22), Уэйн Гретцки и Жильбер Перро (по 21).