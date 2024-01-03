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Маккиннон стал первым игроком за 35 лет с 20 домашними матчами в очках с начала сезона НХЛ

Маккиннон стал первым игроком за 35 лет с 20 домашними матчами в очках с начала сезона НХЛ
Натан Маккиннон
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». В ходе третьего периода гости впереди — 4:3.

Этот матч является для «Колорадо» 20-м домашним в нынешнеми сезоне НХЛ, и в каждом из них нападающий «лавин» Натан Маккиннон отмечался как минимум одним результативным действием. Сегодня канадский форвард записал на свой счёт голевую передачу, которая позволила Натану стать первым игроком НХЛ за 35 лет с 20+ домашними матчами в очках с начала сезона.

Маккиннон повторил достижение Берни Федерко (сезон-1983/1984) и Уэйна Гретцки (сезон-1982/1983). Рекорд лиги принадлежит тому же Гретцки (40, 1988/1989), второе место занимает Бобби Орр (25, 1974/1975), топ-3 замыкает снова Гретцки (23, 1983/1984) и Фил Эспозито (23, 1973/1974).

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