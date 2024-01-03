Джей Ти Миллер повторил достижение Буре и Могильного за «Ванкувер»

В ночь со 2 на 3 января мск на льду стадиона «Роджерс Арена» в канадском «Ванкувере» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Ванкувер Кэнакс» победили «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:3.

Американский нападающий «косаток» Джей Ти Миллер отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, набрав два очка. Всего в нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда 50 (16+34) очков в 37 матчах. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Миллер повторил достижение Павла Буре и Александра Могильного за «Ванкувер», которые набирали 50 очков за 37 и менее матчей. Буре набирал 50 очков за 35 матчей, Могильный и Даниэль Седин — за 36.

Эта победа позволила «Ванкуверу» набрать 51 очко в 37 матчах и выйти на первое место в турнирной таблице Западной конференции.