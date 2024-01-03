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Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Детройтом»

Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Детройтом»
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В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На седьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт. На 17-й минуте периода Фабиан Зеттерлунд с передач Микаэля Гранлунда и Майка Хоффмана восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Джей Ти Комфер с передач Джастина Холла и Олли Мяятты вывел гостей вперёд. В концовке периода Джастин Бейли с передачи Марио Ферраро сделал счёт 2:2.

В середине третьего периода Александр Барабанов вывел «акул» вперёд. На 11-й минуте периода Дэвид Перрон с передач Даниэля Спронга и Шейна Гостисбера вновь сделал счёт равным. В конце матча Дилан Ларкин с передач Дэвида Перрона и Лукаса Рэймонда забросил четвёртую шайбу «Детройта» в матче. За пять секунд до конца встречи Майкл Расмуссен установил окончательный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг – 06:11 (pp)     1:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Хоффман) – 16:50     1:2 Комфер (Холл, Мяяття) – 26:07     2:2 Бейли (Ферраро) – 38:54     3:2 Барабанов (Эддисон, Эмберсон) – 49:24     3:3 Перрон – 50:55 (pp)     3:4 Перрон (Рэймонд) – 58:30     3:5 Расмуссен – 59:55    

В ещё одном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке всухую уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Бертуцци, Таварес) – 25:13     0:2 Йернкрок (Бертуцци, Доми) – 28:14     0:3 Нюландер – 59:01    
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