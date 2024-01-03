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Шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от домашнего поражения в матче с «Детройтом»

В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На седьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт. На 17-й минуте периода Фабиан Зеттерлунд с передач Микаэля Гранлунда и Майка Хоффмана восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте второго периода Джей Ти Комфер с передач Джастина Холла и Олли Мяятты вывел гостей вперёд. В концовке периода Джастин Бейли с передачи Марио Ферраро сделал счёт 2:2.

В середине третьего периода Александр Барабанов вывел «акул» вперёд. На 11-й минуте периода Дэвид Перрон с передач Даниэля Спронга и Шейна Гостисбера вновь сделал счёт равным. В конце матча Дилан Ларкин с передач Дэвида Перрона и Лукаса Рэймонда забросил четвёртую шайбу «Детройта» в матче. За пять секунд до конца встречи Майкл Расмуссен установил окончательный счёт.

В ещё одном матче игрового дня «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке всухую уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 0:3.