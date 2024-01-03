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Владимир Юрзинов-старший: отмечу появление в нашем клубном хоккее новых лидеров

Владимир Юрзинов-старший: отмечу появление в нашем клубном хоккее новых лидеров
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Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший отметил появление в КХЛ новых лидеров как один из признаков развития хоккея в России.

«Отмечу появление в нашем клубном хоккее новых лидеров. Наконец-то из тени выходит такой популярный клуб, как „Спартак“, интересное место занимает нижегородское „Торпедо“, возвращается к вершине „Авангард“, за считанные месяцы грамотно перегруппировавший свои ряды. Список можно продолжать. В итоге традиционным лидерам — ЦСКА, СКА, „Ак Барсу“ — всё сложнее», — приводит слова Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Спартак» (66) завершил 2023 год лидером как Западной конференции, так и чемпионата КХЛ. «Локомотив» (63) после победы над «Динамо» (2:0) сумел обойти москвичей и подняться на второе место на Западе. На Востоке на первом месте продолжает располагаться магнитогорский «Металлург» (63), его ближайший преследователь — «Авангард» (61), третий — «Салават Юлаев» (57).

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