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Тренер молодёжной сборной Швейцарии: судьи хотели сделать всё, чтобы Швеция выиграла

Тренер молодёжной сборной Швейцарии: судьи хотели сделать всё, чтобы Швеция выиграла
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Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марцель Енни прокомментировал удаление у своей команды в овертайме матча 1/4 финала МЧМ с командой Швеции (2:3 ОТ).

«Мы провели хорошую игру, но свисток об удалении в овертайме был очень плохим решением. Я чувствовал, что судьи хотели сделать всё возможное, чтобы Швеция выиграла. Это было неприятно, но я старался сосредоточиться на своей команде», — приводит слова Енни Aftonbladet.

Напомним, в первой четвертьфинальной паре сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ). Вторым полуфиналистом турнира сенсационно стала сборная Чехии, обыгравшая канадцев (3:2). Третьим полуфиналистом уверенно стала сборная США, разгромившая Латвию (7:2). В полуфинале турнира состоятся встречи США – Финляндия и Швеция – Чехия. Матчи пройдут 4 января на арене «Скандинавиум» в шведском Гётеборге.

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