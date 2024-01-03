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Кучеров — в списке номинантов на награду MVP текущего сезона НХЛ по версии ESPN

Кучеров — в списке номинантов на награду MVP текущего сезона НХЛ по версии ESPN
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN назвал претендентов на «Харт Трофи» — приз лучшему игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Рейтинг составлялся после опроса Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Лидером рейтинга стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Также в список попали защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз и российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Кучеров набрал 61 очко, в том числе забил 26 голов. „Лайтнинг“ в этом сезоне явно не в своей тарелке. Андрей Василевский пропустил время из-за травмы и сейчас не такой доминирующий, как обычно. „Тампа-Бэй“ в некоторых играх избегала неприятностей, и Кучеров – серьёзная причина этому. Он значит для „молний“ всё», — сказано в статье.

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