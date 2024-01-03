Хоккейный агент подробно разобрал сенсационный вылет сборной Канады с МЧМ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил сенсационное поражение молодёжной сборной Канады в матче с Чехией (2:3) на МЧМ-2024.

«Вылет сборной Канады с молодёжного чемпионата мира удивил очень многих. При том что собрана достаточно хорошая команда. Кто смотрел матч, то помнит, что активно и сильно начали встречу именно канадцы, практически постоянно играя в зоне чехов. Но чехи, как и до этого, играли очень строго. Это и помогло им выдержать натиск канадцев. Необязательные шайбы пропустил канадский вратарь Матис Руссо. За исключением, наверное, третьей шайбы, когда были рикошеты от клюшки, конька и штанги. Тем не менее шайба оказалась победной.

Так вот, начали канадцы, повторюсь, здорово, а потом расслабились, когда чех убежал один на один и назначали штрафной бросок, который вратарь канадцев грамотно отразил. Канадцы внесли коррективы в свою игру после счёта 0:1, стали действовать более сдержанно. Североамериканцы предоставили чехам поле для определённых действий и возможностей, чем чехи воспользовались и сделали счёт 2:0. Однако сборная Канады, понимая, что при таком положении дел она может получить преимущество только в атаке, начала действовать в своём ключе и сравняла счёт. Броски, много игроков перед вратарём. В ключевой момент чехи доехали до зоны защиты «кленовых листьев», нанесли не самый сильный бросок, но удача была на их стороне», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.