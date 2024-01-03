«Мы не будем доминирующей силой?» Реакция Канады на болезненный вылет сборной с МЧМ-2024

Сборная Канады не смогла выйти в полуфинал молодёжного чемпионата мира. В четвертьфинале чемпионы последних двух лет споткнулись о сборную Чехии, которую обыграли в матче за золото годом ранее. Европейцы впервые с 2019 года оставили родоначальников хоккея вне медалей — предыдущие четыре мировых первенства неизменно проходили с канадцами в финале. В трёх случаях «кленовые» забирали трофей.

«Второй гол потопил канадцев»

Чехи выиграли при соотношении бросков 30:22 в пользу соперников, и The Athletic считает, что ключевым фактором стало противостояние голкиперов: «Поражение Канады можно резюмировать поражением в битве вратарей. Проспект «Аризоны» Михаэль Грабал был великолепен. Он совершил 28 сейвов, включая много важных спасений в период, когда Канада давила во второй половине игры. При росте 198 см это очень атлетичный вратарь, которому тяжело противостоять. Руссо имел свои хорошие моменты, включая сейв после буллита в первом периоде, однако слабый второй гол потопил канадцев».

Досталось и форварду «Бостона» Мэттью Пойтрасу, который должен был стать лидером «кленовых»: «Я и, думаю, Hockey Canada (хоть они и никогда не скажут этого) ожидали большего от Пойтраса в частности. Он закончил турнир с четырьмя очками в пяти матчах, разделив третью строчку в списке лучших бомбардиров команды, но на протяжении всего первенства он выглядел так, будто на него давил груз ожиданий, обычно возлагаемый на игроков из НХЛ. Его принятие решений и выбор действий — отличительные черты, которые позволили ему задержаться в «Брюинз» — порой вынуждали почесать затылок. Он слишком часто передерживал шайбу, терял её в неудачные моменты, затягивал розыгрыши. Это было разочаровывающе в исполнении игрока, который всегда считался хорошим плеймейкером», — написал Скотт Уилер.

«Канада всё ещё выглядела как мощный механизм»

Sportsnet не спешит критиковать команду в целом и отдельных игроков в частности, называя путь Канады на этом турнире «ухабистым путешествием»: «Во всех отношениях национальная команда всё ещё выглядела как мощный механизм, закончив групповой этап на втором месте с девятью очками и пропустив вперёд только шведов, набравших 10 баллов. Вызвали ли неожиданные испытания в этих матчах чувство неуверенности в команде? Возможно. Несмотря на это, мы все знаем, что в матчах на вылет, где у команд есть только одна попытка пройти дальше, может случиться всё что угодно.

Вместо того чтобы интерпретировать поражение во вторник как причину для беспокойства относительно будущего доминирования на турнире, более реалистичным будет расценить это как рост сборной Чехии. Также стоит напомнить, что сборной Канады пришлось играть без нескольких доступных для выбора игроков НХЛ. А ещё она потеряла из-за травм двух защитников ещё до того, как начался турнир».

«Один момент изменил всё»

CBC практически не даёт своих мыслей по поводу вылета канадской сборной, зато довольно красочно описывает произошедшее: «Канада отыгралась после того, как быстро пропустила две шайбы, чтобы сравнять счёт в четвертьфинальном матче с чехами на молодёжном чемпионате мира в Швеции. Тысячи болельщиков в красных одеждах — кто-то в костюмах, кто-то в спортивной одежде — подгоняли канадских игроков на арене «Скандинавиум», и казалось, что им судьбой предопределено дожать соперника.

Это было лишь вопросом времени. Маячил овертайм. Один ошеломляющий момент изменил всё. Якуб Штанцль забросил свою вторую шайбу в матче за 11,7 секунды до конца основного времени. Чехия переиграла удручённую Канаду со счётом 3:2 и прошла в полуфинал, который состоится в четверг».

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«Одноразовый промах или тревожный тренд?»

А один из ведущих TSN Джино Реда и вовсе задался вопросом — а является ли Канада сильнейшей хоккейной нацией? «Было ли поражение Канады одноразовым промахом или же это тревожный тренд, знак, что на международной арене для Канады что-то изменится? Это поражение опустошающее? Абсолютно! Шокирующее? Не думаю. Да, канадцев с турнира выбил случайный рикошет, но Канада не была доминирующей командой на этом первенстве.

Пора поднять этот вопрос на более серьёзный уровень — что мы видим на международной арене на всех уровнях — юниорском, молодёжном, взрослом? Вот пара вещей, о которых стоит задуматься — прямо сейчас в десятке лучших бомбардиров НХЛ всего три канадца. Если говорить о вратарях — лишь один брал «Везину» за последние семь лет. И это Марк-Андре Флёри, который больше не сыграет за сборную. Вы обеспокоены тем, насколько серьёзную конкуренцию сможет оказать Канада на международном уровне? Я не предлагаю устраивать панику, но мне любопытно — возможно, в ближайшие годы Канада не будет одной из доминирующих сил в хоккее, которой она была в прошлом?»