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Экс-голкипер клубов КХЛ Гудачек подписал контракт с «Кладно» Яромира Ягра

Экс-голкипер клубов КХЛ Гудачек подписал контракт с «Кладно» Яромира Ягра
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Словацкий голкипер Юлиус Гудачек подписал контракт с клубом «Кладно» Яромира Ягра, сообщает официальный сайт чешского клуба.

Подписание состоялось на фоне травмы вратаря Адама Бризгалы.

«Переговоры с „Кладно“ прошли очень быстро, мы договорились в течение нескольких часов. Это произошло в последнюю минуту, потому что у меня были другие предложения. Я рад быть здесь, потому что „Кладно“ — клуб с великой историей. Клуб давно не играл в плей-офф, и я хотел бы помочь в достижении этой цели», — цитирует Гудачека пресс-служба команды.

Напомним, последние шесть сезонов голкипер провёл в КХЛ, где играл за «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс». Гудачек — серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии.

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