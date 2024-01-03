Р. Ротенберг: СКА всегда работает честно, у нас такие принципы работы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги победного матча с «Витязем» (6:1) и оценил эпизод с защитником Степаном Фальковским, который показал арбитрам, что на нём не было удаления.

«Полные трибуны. Ребята молодцы, выполнили установку, порадовали болельщиков. В целом сыграли по заданию, практически ничего не дали сопернику создать в атаке. Есть несколько ошибок – разберём. Работаем дальше.

Поступок Фальковского, который показал арбитрам, что на нём не было удаления? Думаю, он молодец. Только честный труд. Карма существует, он всё правильно сделал. У нас такие принципы работы, мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это даёт результат. Он правильно поступил, последовал принципам работы команды. Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.