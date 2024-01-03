Р. Ротенберг: СКА убрал неоправданные удаления. Как – внутренний вопрос, но нашли рычаги

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу в матче с «Витязем» (6:1) и рассказал, как в команде решили проблему с удалениями.

«Все сыграли по заданию, помогали вратарю во всех ситуациях. Игра в обороне – фундамент нашей системы игры. При пропущенном голе не было ошибки вратаря, были ошибки полевых. Мойсевич внёс свой вклад в победу. Рады, что у нас есть четыре сильных вратаря. Прекрасно понимаем, что на длинной дистанции нам нужен каждый игрок. Внутренняя конкуренция – двигатель прогресса.

Как свёл к нулю удаления? Мужской разговор. Мы все понимаем, что дисциплина – фундамент побед. Ребята молодцы, дорабатывали ногами, не велись на провокации соперника, а они были. На провокации мы отвечаем только голами. Хороший знак, что ребята сыграли дисциплинированно. Надо поблагодарить их за это. Бывают оправданные удаления, когда игрок идёт на фол ради команды. Мы убрали все неоправданные удаления, это радует. Механизмы внутри коллектива – наши внутренние вопросы, не стоит их обсуждать. Но, как видите, мы нашли эти рычаги», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.