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Джек Хьюз установил новый рекорд «Нью-Джерси», превзойдя достижение 15-летней давности

Джек Хьюз установил новый рекорд «Нью-Джерси», превзойдя достижение 15-летней давности
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе «дьяволов» результативной передачей отметился Джек Хьюз, который благодаря этому достиг отметки в 30 голевых передач в этом сезоне НХЛ. Таким образом 22-летний форвард установил новый клубный рекорд по скорости достижения 30 передач в сезоне НХЛ.

Для достижения этой отметки в текущей регулярке Джеку хватило всего 31 встречи. Ранее клубное достижение в этой номинации принадлежало Заку Паризе и было установлено 15 лет назад в сезоне-2008/2009 (30 передач в 33 матчах).

Всего в нынешнем сезоне Хьюз на данный момент набрал 45 (15+30) очков в 31 матче при показателе полезности "-4" и 10 минутах штрафного времени.

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