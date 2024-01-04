Евгений Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона»

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счёт встречи 4:3 в пользу «Дэвилз».

Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился в матче голевой передачей и вышел на чистое пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона» (393). Александр Овечкин расположился на втором место (679).

В нынешнем сезоне Кузнецов сыграл 31 матч, забросил 5 шайб и отдал 6 голевых передач.

После 35 матчей «Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».

Следующий матч «столичные» проведут с «Каролина Харрикейнз». Встреча состоится 6 января.