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Защитник «Вашингтона»: мы стали играть умнее и дисциплинированнее в текущем сезоне

Защитник «Вашингтона»: мы стали играть умнее и дисциплинированнее в текущем сезоне
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон подвёл итоги поражения в матче с «Нью-Джерси» (3:6). «Кэпиталз» удалось отыграть отставание в две шайбы, однако тут же «Вашингтон» пропустил победный гол за 16 секунд до конца второго периода.

«Я думаю, что мы проделываем очень хорошую работу на протяжении всего сезона. Думаю, что мы стали играть умнее, мы более дисциплинированны, мы более детальны, и это работало хорошо в этом году. Но сегодня вечером мы слишком сильно потеряли нить игры, когда нам удалось сравнять счёт, и недостаточно хорошо поработали над тем, чтобы сравнять его ещё раз», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

После 35 матчей «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 42 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз».

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