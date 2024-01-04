«Торонто» повторил клубный рекорд по числу бросков в выездном матче регулярного чемпионата

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).
Хоккеисты «Торонто» нанесли по воротам «Анахайма» 57 бросков. Это повторение клубного рекорда по числу бросков в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее такой результат «Мэйпл Лифс» показали 10 ноября 2019 года в матче с «Чикаго». Статистику бросков в НХЛ стали вести с сезона-1959/1960.
Больше всего бросков в матче с «Анахаймом» нанёс снайпер «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский форвард 13 раз бросил по воротам и стал автором победного гола в овертайме. Мэттьюс первым в текущем сезоне НХЛ добрался до отметки в 30 заброшенных шайб.
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