Тренер «Анахайма» — об игре Достала с «Торонто»: позор, что мы не смогли победить для него

Главный тренер «Анахайма» Грег Кронин остался разочарован результатом матча с «Торонто» (1:2 ОТ). Голкипер Лукаш Достал установил клубный рекорд «Анахайма», отразив 55 бросков по воротам.

«Соперник оказывал на нас давление благодаря игре в большинстве. Достал держал нас в игре, просто позор, что мы не смогли одержать для него победу.

Когда Достал ловит кураж, он играет на элитном уровне. Он сыграл потрясающе, показал отличные рефлексы, играл агрессивно. Он не габаритный вратарь, но он очень быстр, и, когда ловит свою игру, его очень тяжело пробить», — цитирует Кронина пресс-служба клуба.

За последние 30 лет лишь три вратаря, включая Достала, смогли сделать 55+ сейвов в матче регулярки до достижения 24 летнего возраста. Двумя другими голкиперами были Александр Георгиев и Роберто Луонго.