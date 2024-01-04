Сушинский — о зарплате хоккеиста в 90-е: зарабатывал в такси в два раза больше, чем в СКА

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский заявил, что в 90-е годы прошлого столетия хоккеисты зарабатывали очень мало, а ему приходилось подрабатывать в такси, чтобы заработать себе на хлеб.

«Хоккеисты в 90-е получали настолько мало, что мне не хватало на молоко, на хлеб. По ночам мы с женой садились в машину и таксовали. У нас была старенькая девятка. Я зарабатывал в такси в два раза больше, чем в СКА. Примерно рублей 200, а в хоккее было около 100. Около года так работал, потом зарплата в клубе подросла до 300 рублей. Стало больше матчей, тренировок, сборов, и стало уже не до такси», – цитирует Сушинского «РИА Новости».

Сушинский является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал с 1990 по 1996 год, а затем с 2006 по 2011 год.