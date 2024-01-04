Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский сравнил жизнь в Санкт-Петербурге в 90-е годы с сериалом «Слово пацана». Экс-форвард рассказал историю из молодости, как ему пришлось принять участие в драке с хулиганами, которые вымогали у него деньги.

«Если смотрели сериал «Слово пацана», то было похоже. Дрались двор на двор, были разные группировки. Я никогда не входил туда. Как-то получил, выходя с тренировки. Занятия заканчивались поздно, а около вокзала стояла группировка. Мне надо было выходить из метро и пересаживаться на троллейбус, у меня просили деньги. В первый раз я до конца защищался. Они поняли, что с меня нечего взять. Зато в следующий раз пожали руку, поняв, что меня не надо трогать. У людей это было ежедневно. Конечно, я боялся, потому что раньше за десять копеек могли убить. Жизнь ничего не стоила», – цитирует Сушинского «РИА Новости».

Сушинский является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал с 1990 по 1996 год, а затем с 2006 по 2011 год. Сушинский — чемпион мира в составе сборной России (2008), заслуженный мастер спорта России (2002). 23 мая 2013 года форвард объявил о завершении карьеры.