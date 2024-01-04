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«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь», Атанасов получил травму

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

На 15-й минуте матча счёт открыли гости благодаря голу Нолана Мойла с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу. «Торпедо» сравняло счёт в середине второго периода — гол забил Деннис Ян, которому ассистировали Максим Летунов и Мэдисон Боуи. Гости вышли вперёд в конце второго периода благодаря голу Кайла Вуда. Нижегородцы сравняли счёт в третьем периоде — дубль оформил Ян. Победу «Торпедо» в овертайме принёс гол Максима Летунова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах текущего сезона с «Куньлунем».