Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь», Атанасов получил травму

«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь», Атанасов получил травму
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Мойл (Кэмпбелл, Фу) – 14:10 (5x5)     1:1 Ян (Летунов, Боуи) – 27:05 (5x5)     1:2 Вуд (Ип, Фу) – 36:57 (5x4)     2:2 Ян (Ларионов, Гончарук) – 50:26 (5x4)     3:2 Летунов (Бокун, Кульбаков) – 61:40 (4x3)    

На 15-й минуте матча счёт открыли гости благодаря голу Нолана Мойла с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу. «Торпедо» сравняло счёт в середине второго периода — гол забил Деннис Ян, которому ассистировали Максим Летунов и Мэдисон Боуи. Гости вышли вперёд в конце второго периода благодаря голу Кайла Вуда. Нижегородцы сравняли счёт в третьем периоде — дубль оформил Ян. Победу «Торпедо» в овертайме принёс гол Максима Летунова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах текущего сезона с «Куньлунем».

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил травму в матче с «Куньлунем» и не вернулся на лёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android