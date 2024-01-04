«Когда-то я должен был пропустить». Вратарь СКА Мойсевич — о своей рекордной «сухой» серии

Вратарь СКА Павел Мойсевич высказался о победе над «Витязем» (6:1) и рассказал об окончании своей рекордной «сухой» серии.

«Эмоции непередаваемые. Я ждал этого шанса, когда мне дадут сыграть первый полноценный матч. Рад, что доверили. В принципе сыграл неплохо. Не обидно ли, что прервалась рекордная «сухая» серия? Ничего страшного, когда-то я должен был пропустить. Будем начинать другую серию. В СКА все вратари в порядке. Я равняюсь на старших. У каждого можно что-то позаимствовать, чему-то научиться», — цитирует Мойсевича «Спорт День За Днём».

Напомним, «сухая» серия 19-летнего голкипера прервалась на отметке 242 минут и 55 секунд, что является самой продолжительной серией в КХЛ со старта сезона-2023/2024. В матче с «Витязем» Мойсевич пропустил лишь один гол, отразив 17 бросков по воротам. Также эта «сухая» серия является самой продолжительной со старта сезона среди новичков лиги. Мойсевич провёл в КХЛ семь матчей.