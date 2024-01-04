Только один защитник СКА набрал 100 очков за армейский клуб быстрее Никишина

Накануне, 3 января, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Витязем». Уверенную победу в матче одержали армейцы со счётом 6:1.

Защитник клуба из Санкт-Петербурга Александр Никишин записал на свой счёт две голевые передачи и достиг отметки в 100 (26+74) результативных баллов в составе СКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, на такое достижение Александру потребовалось 127 матчей – это второй показатель среди защитников за всю историю СКА. Быстрее Никишина 100 очков набрал только Патрик Херсли, сделавший это в 124-й игре.

Напомним, благодаря этой победе СКА поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив с этой позиции московское «Динамо». В следующем матче подопечные Романа Ротенберга 5 января сыграют дома с «Локомотивом».