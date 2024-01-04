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Новиков: Самсонов не сумел пробить свой потолок, ставлю ему оценку между «3» и «4»

Новиков: Самсонов не сумел пробить свой потолок, ставлю ему оценку между «3» и «4»
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о нестабильной игре российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«У Самсонова в „Торонто“ какие-то проблемы. Он неплохой вратарь, но, как мне кажется, не сумел пробить свой потолок. Ставлю ему оценку между „3“ и „4“. Но нужно пробивать потолок и занимать место основного вратаря. Мы за наших ребят, мы с ними», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал пять побед и показал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр с 90,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,77.

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