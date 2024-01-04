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Сборная Швеции уверенно победила команду Чехии и вышла в финал домашнего МЧМ

Сборная Швеции уверенно победила команду Чехии и вышла в финал домашнего МЧМ
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее национальной команды Чехии со счётом 5:2.

На седьмой минуте первого периода Матиаш Меловски с передач Себастьяна Редлиха и Эдуарда Шале открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Тео Линдштейн с передачи Давида Эдстрёма восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Аксель Сандин-Пелликка с передачи Элиаса Саломонссона впервые во встрече вывел сборную Швеции вперёд. Через пять минут Томаш Цибулька с передач Адама Бареша и Доминика Рымона вновь сделал счёт равным.

На шестой минуте третьего игрового отрезка Йонатан Леккеримяки с передач Акселя Сандин-Пелликки и Антона Вальберга сделал счёт 3:2 в пользу хозяев турнира. За восемь минут до конца периода Ноа Эстлунд с передач Тео Линдштейна и Тома Вилландера забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Чехии. Через минуту Йонатан Леккеримяки с передач Ноа Эстлунда и Отто Стенберга установил окончательный счёт в матче.

U20 ЧМ-2024 . 1/2 финала
04 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
5 : 2
Чехия U20
0:1 Меловски (Редлих, Шале) – 06:55 (5x5)     1:1 Линдштейн (Эдстрём) – 11:52 (5x5)     2:1 Сандин-Пелликка (Саломонссон) – 22:35 (5x5)     2:2 Цибулька (Бареш, Рымон) – 27:36 (5x4)     3:2 Леккеримяки (Сандин-Пелликка, Вальберг) – 45:14 (5x4)     4:2 Эстлунд (Линдштейн, Вилландер) – 52:00 (5x5)     5:2 Леккеримяки (Эстлунд, Стенберг) – 53:02 (5x5)    
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