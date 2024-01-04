Сборная Швеции уверенно победила команду Чехии и вышла в финал домашнего МЧМ

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее национальной команды Чехии со счётом 5:2.

На седьмой минуте первого периода Матиаш Меловски с передач Себастьяна Редлиха и Эдуарда Шале открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Тео Линдштейн с передачи Давида Эдстрёма восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Аксель Сандин-Пелликка с передачи Элиаса Саломонссона впервые во встрече вывел сборную Швеции вперёд. Через пять минут Томаш Цибулька с передач Адама Бареша и Доминика Рымона вновь сделал счёт равным.

На шестой минуте третьего игрового отрезка Йонатан Леккеримяки с передач Акселя Сандин-Пелликки и Антона Вальберга сделал счёт 3:2 в пользу хозяев турнира. За восемь минут до конца периода Ноа Эстлунд с передач Тео Линдштейна и Тома Вилландера забросил четвёртую шайбу в ворота сборной Чехии. Через минуту Йонатан Леккеримяки с передач Ноа Эстлунда и Отто Стенберга установил окончательный счёт в матче.