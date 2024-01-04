Швеция вышла в финал МЧМ в третий раз с 2012 года, когда победила Россию и выиграла золото

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился первый полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором хозяева турнира оказались сильнее национальной команды Чехии со счётом 5:2.

Для хозяев турнира этот финал станет третьим с 2012 года, когда шведская команда победила молодёжную сборную России в овертайме со счётом 1:0 на турнире, состоявшемся в Калгари. Тогда победной шайбой отметился Мика Зибанеджад. В 2018 году молодёжная сборная Швеции проиграла команде Канады в Баффало со счётом 1:3.

Напомним, второй участник финальной встречи молодёжного чемпионата мира — 2024 определится сегодня, 4 января, в матче между сборными США и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Скандинавиум» и начнётся в 21:30 мск.