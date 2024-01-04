Сушинский: в хоккейном плане Америка была космосом по сравнению с Россией

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский вспомнил время в США, когда играл за «Миннесоту Уайлд» в сезоне-2000/2001.

«Я долго был в США с детской командой, поэтому страна была для меня не новой. Конечно, в хоккейном плане Америка была космосом по сравнению с Россией. Я приехал, а там тебе форму стирают, убирают за тобой. Пришёл, бросил вещи, а у тебя уже всё чистое висит. Только выходи и играй в хоккей.

Для меня было шоком, что все люди там здоровались и спрашивали, как дела. Сначала думал, что всем реально интересно, как у меня дела. Потом понял, что это просто приветствие и никому нет дела», — цитирует Сушинского «РИА Новости Спорт».

За «Миннесоту Уайлд» в сезоне-2000/2001 нападающий провёл 30 матчей, где набрал 11 (7+4) очков. Сушинский является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал с 1990 по 1996 год, а затем с 2006 по 2011 год. Сушинский — чемпион мира в составе сборной России (2008), заслуженный мастер спорта России (2002). 23 мая 2013 года форвард объявил о завершении карьеры.

Ранее Сушинский сравнил жизнь в Санкт-Петербурге в 90-е годы с сериалом «Слово пацана».