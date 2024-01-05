«Тампа» обыграла на выезде «Миннесоту», у Кучерова передача

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4).

Шайбы в составе победителей забросили дважды Даррен Рэддиш, а также Виктор Хедман и Брэндон Хагель. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей.

Единственный гол хозяев на счету Зака Богосяна.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

«Лайтнинг» набрали 43 очка и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции.

«Дикари» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 36 очками и идут на 13-й строчке Запада.

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