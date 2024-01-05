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«Тампа» обыграла на выезде «Миннесоту», у Кучерова передача

«Тампа» обыграла на выезде «Миннесоту», у Кучерова передача
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4).

Шайбы в составе победителей забросили дважды Даррен Рэддиш, а также Виктор Хедман и Брэндон Хагель. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей.

Единственный гол хозяев на счету Зака Богосяна.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропускал этот матч из-за травмы.

«Лайтнинг» набрали 43 очка и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции.

«Дикари» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 36 очками и идут на 13-й строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рэддиш (Гленденинг) – 24:31     0:2 Рэддиш (Шири, Мотт) – 27:00     0:3 Хедман (Кучеров, Пол) – 42:00 (pp)     1:3 Богосян (Голигоски, Хартман) – 55:35     1:4 Хагель – 59:19    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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