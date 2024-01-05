«Сиэтл» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Оттаву». У Тарасенко – «-1»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, благодаря которой они продлили победную серию до шести игр.

В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд, Томаш Татар, Андре Бураковски и Винс Данн. Автором единственной заброшенной шайбы «Оттавы» стал Паркер Келли.

32-летний российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями. Его соотечественник и одноклубник защитник Артём Зуб за 18.06 на площадке также не записал на свой счёт баллов за результативность при коэффициенте полезности «0».