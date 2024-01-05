«Сиэтл» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Оттаву». У Тарасенко – «-1»
Поделиться
В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, благодаря которой они продлили победную серию до шести игр.
В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд, Томаш Татар, Андре Бураковски и Винс Данн. Автором единственной заброшенной шайбы «Оттавы» стал Паркер Келли.
32-летний российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями. Его соотечественник и одноклубник защитник Артём Зуб за 18.06 на площадке также не записал на свой счёт баллов за результативность при коэффициенте полезности «0».
Комментарии
- 5 января 2024
-
08:54
-
08:54
-
08:44
-
08:37
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:42
-
07:37
-
07:18
-
07:02
-
06:59
-
06:58
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:21
-
05:52
-
05:48
-
05:46
-
05:32
-
05:22
-
04:48
-
04:07
-
02:25
-
01:00
-
00:05
-
00:01
- 4 января 2024
-
23:31
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
22:19
-
22:04
-
21:48
Партнерский контент