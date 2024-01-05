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«Сиэтл» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Оттаву». У Тарасенко – «-1»

«Сиэтл» одержал 6-ю победу кряду, обыграв «Оттаву». У Тарасенко – «-1»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, благодаря которой они продлили победную серию до шести игр.

В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд, Томаш Татар, Андре Бураковски и Винс Данн. Автором единственной заброшенной шайбы «Оттавы» стал Паркер Келли.

32-летний российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями. Его соотечественник и одноклубник защитник Артём Зуб за 18.06 на площадке также не записал на свой счёт баллов за результативность при коэффициенте полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гурд (Толванен) – 09:50     2:0 Татар (Эберле, Данн) – 35:20     3:0 Бураковски (Ямамото) – 39:03     3:1 Келли (Кубалик, Шабо) – 52:20     4:1 Данн (Эберле) – 57:47    
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