Хеллебайк повторил рекорд Ковальчука по участию в Матчах звёзд в истории франшизы

Сегодня, 5 января, НХЛ объявила свой первоначальный список из 32 игроков Матча звёзд, который пройдёт с 1 по 3 февраля в Торонто: по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

Напомним, в каждом дивизионе есть команда, первоначально состоящая из семи полевых и одного вратаря, которые будут участвовать в игровом турнире «3 на 3». Ещё 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

В первоначальный список попал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Для него это будет уже третий Матч звёзд в карьере.

Таким образом, Хеллебайк повторил рекорд франшизы («Атланта Трэшерз»/«Виннипег Джетс») по количеству участий в звёздных уикендах. По этому показателю он сравнялся с Ильёй Ковальчуком (3 раза в «Атланте») и Дастином Бафлином (1 раз в «Атланте», 2 — в «Виннипеге»).

В нынешнем сезоне Хеллебайк сыграл в 27 матчах, без учёта проходящей в данный момент игры с «Сан-Хосе Шаркс», в которых отражал в среднем 92,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,33.