26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Вегасом». У Дорофеева — гол

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них шестой кряду.
В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Автором единственной заброшенной шайбы у «Голден Найтс» стал 23-летний российский нападающий Павел Дорофеев, забросивший четвёртую шайбу в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в этом матче отразил 26 бросков из 27 (96,3%), в то время как его канадский визави из «Вегаса» Логан Томпсон – 32 из 36 (88,9%).
Российские нападающие «Голден Найтс» Иван Барбашёв и Григорий Денисенко, проведя на льду 12 минут 59 секунд и 8 минут 37 секунд соответственно, результативными действиями не отметились, завершив игру с показателем полезности «0».
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