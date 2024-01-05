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26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Вегасом». У Дорофеева — гол

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Вегасом». У Дорофеева — гол
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, которая стала для них шестой кряду.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Автором единственной заброшенной шайбы у «Голден Найтс» стал 23-летний российский нападающий Павел Дорофеев, забросивший четвёртую шайбу в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в этом матче отразил 26 бросков из 27 (96,3%), в то время как его канадский визави из «Вегаса» Логан Томпсон – 32 из 36 (88,9%).

Российские нападающие «Голден Найтс» Иван Барбашёв и Григорий Денисенко, проведя на льду 12 минут 59 секунд и 8 минут 37 секунд соответственно, результативными действиями не отметились, завершив игру с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дорофеев (Стоун) – 03:59     1:1 Беннетт (Экман-Ларссон, Экблад) – 14:15 (pp)     1:2 Ткачук (Монтур, Райнхарт) – 26:15 (pp)     1:3 Вераге (Форслинг, Монтур) – 38:38     1:4 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 45:23 (pp)    
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