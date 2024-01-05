Игрок сборной России — о победе на МЧМ-1999: был патриотический дух, все друг за друга

Защитник сборной России на МЧМ-1999 Кирилл Сафронов рассказал о подготовке к памятному финалу того турнира со сборной Канады, который завершился победой нашей сборной в овертайме (3:2).

«Подготовка к финалу была стандартной: все и так всё понимают, ты играешь за сборную России. Надо выходить спокойно на матч, чтобы не было мандража, чтобы не нервничать сильно. Судя по нашему результату, тренеры сделали всё правильно, сумели зарядить ребят, чтобы была энергия, силы, чтобы играли спокойно.

Наш штаб — и тренеры, и массажисты — делали мотивационные плакаты, вся раздевалка была украшена флагами сборной. Мы смотрели фильмы — это вообще принято в сборной. Поддержка звёздных игроков тоже вдохновляла команду, мы постоянно были вместе, в коллективе, у нас был командный дух — я бы даже сказал, патриотический дух. Все были друг за друга», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

На «Чемпионате» уже доступен полный текст о победе сборной России на МЧМ-1999.