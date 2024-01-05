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Пилипенко установил клубный рекорд «Северстали» по голам за одну регулярку КХЛ

В эти минуты в Череповце проходит матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимает «Витязь». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

В начале второй двадцатиминутки нападающий череповецкого клуба Кирилл Пилипенко отметился заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Пилипенко забросил 23-ю шайбу и установил новый снайперский рекорд «Северстали» за регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Вадиму Шипачёву — 22 шайбы в регулярке сезона-2011/2012.

До сегодняшнего матча 27-летний нападающий провёл в КХЛ 177 матчей, в которых набрал 115 очков — забросил 53 шайбы и отдал 62 результативные передачи.