СКА прервал четырёхматчевую победную серию, уступив дома «Локомотиву»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 10-й минуте стартового отрезка Захар Бардаков с передач Борны Рендулича и Арсения Грицюка открыл счёт в матче.
На 18-й минуте второго периода Артур Каюмов с передачи Максима Берёзкина восстановил равенство в счёте.
На пятой минуте третьего игрового отрезка Георгий Иванов с передач Александра Полунина и Дениса Алексеева вывел ярославский клуб вперёд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Бардаков (Рендулич, Грицюк) – 09:46 (5x5) 1:1 Каюмов (Берёзкин) – 37:34 (5x5) 1:2 Иванов (Полунин, Алексеев) – 44:59 (5x4)
В следующем матче СКА сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». «Локомотив» в Челябинске встретится с местным «Трактором». Обе игры состоятся 7 января.
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