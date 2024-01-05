Р. Ротенберг об удалении игрока СКА: зачем он бьёт по лицу, смысл в чём? У меня нет ответа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после проигранного матча с «Локомотивом» (1:2) высказался о дисциплине в команде.

«Если вы смотрели наши игры, у нас взаимозаменяемость, современный хоккей. Нет разделения на защитников и нападающих. Это игроки, взаимозаменяемость, смена мест – в этом вопросов к ребятам нет, они двигали шайбу, хорошо комбинировали. Где-то лишний пас, первый гол – допустили ошибку в зоне атаки. Здесь надо улучшить, играть по заданию все смены, особенно когда мы играли с таким преимуществом. Вопросы только в собственных индивидуальных ошибках.

Отчего проблемы с дисциплиной? Интересный вопрос, даже не знаю, как ответить. Как вы думаете, почему человек удаляется? Зачем он бьёт по лицу игрока соперника в третьем периоде? Смысл в чём? У меня нет ответа на этот вопрос… Каждый игрок вносит вклад в победу. Если команда играет в меньшинстве практически период, это усложняет задачу выиграть. Каждый игрок должен выполнять задание и играть на команду. Нельзя подводить команду и партнёров. Абсолютно неоправданные удаления, обязательно всё с командой разберём, и такого больше не будет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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