Тренер «Металлурга» Разин: приходится стимулировать хоккеистов своими способами

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2 ОТ).

«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются от ножа, скажем так. У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались. Ребята из „Нефтехимика“ молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически всё отбивали. Для нас это будет уроком», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Обе игры состоятся 7 января.