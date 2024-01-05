Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Металлурга» Разин: приходится стимулировать хоккеистов своими способами

Тренер «Металлурга» Разин: приходится стимулировать хоккеистов своими способами
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2 ОТ).

«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются от ножа, скажем так. У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались. Ребята из „Нефтехимика“ молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически всё отбивали. Для нас это будет уроком», — приводит слова Разина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Обе игры состоятся 7 января.

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Металлург» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android